الزمالك يعلن رسميًا رحيل فيريرا .. ويكشف بديله

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن أحمد عبد الرؤوف سيقوم بتشكيل الجهاز الفني المعاون له، خاصة وأن الفريق مقبل خلال أيام على المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي المقرر لها في الإمارات، وسيتولى عبد الرؤوف قيادة الفريق بالبطولة.

كأس السوبر المصري 2025

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري خلال الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي بمشاركة أندية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس السوبر المصري

الزمالك سيستهل مشواره في بطولة كأس السوبر المصري عند 07:15 مساء يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر الجاري ضمن منافسات دور نصف النهائي على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي بالفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يقام النهائي عند الخامسة والنصف عصر يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد فيما تسبقها مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع عند الثالثة إلا ربع عصر اليوم ذاته ولكن على ملعب آل نهيان.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك من المقرر أن يستضيف عند الخامسة عصر يوم غد الأحد نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

إحصائيات يانيك فيريرا مع الزمالك

الزمالك تعاقد مع فيريرا قبل انطلاق الموسم الجاري 2025/26 إذ قاد الفريق في فترة إعداد كان يراها المدرب ليست كافية بحسب تصريحات إعلامية له.

وقاد فيريرا الزمالك بـ 13 مباراة بواقع 11 مباراة ببطولة الدوري ومباراتين بكأس الكونفدرالية والتي حقق بها العلامة الكاملة بواقع فوزين على نظيره ديكيداها الصومالي ليتأهل لدور المجموعات.

ولكن الأمر اختلف على مستوى الدوري إذ فاز بـ 5 مباريات من أصل 11 مباراة خاضها الفريق وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين.

ترتيب الزمالك في الدوري

الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الخامس والمصري صاحب المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

