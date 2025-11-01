إعلان حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش

أول تعليق من محمود الخطيب بعد فوزه برئاسة مجلس إدارة الأهلي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الزمالك ونظيره طلائع الجيش ببطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك سيستضيف عند الخامسة عصر يوم غد الأحد نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وأسندت لجنة الحكام مهمة قيادة مباراة الزمالك وطلائع الجيش، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة مساء الجمعة، لحكم الساحة محمد الغازي على أن يساعده كلاً من يوسف البساطي وخالد السيد.

وسيكون محمود منصور حكماً رابعًا، بحسب البيان ذاته، وخالد الغندور حكماً لـ var وهاني خيري حكم var مساعد.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث ووادي دجلة صاحب المركز الخامس.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

