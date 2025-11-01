مباريات الأمس
إعلان حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش

كتب : مصطفى الجريتلي

10:51 ص 01/11/2025
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الزمالك ونظيره طلائع الجيش ببطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك سيستضيف عند الخامسة عصر يوم غد الأحد نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وأسندت لجنة الحكام مهمة قيادة مباراة الزمالك وطلائع الجيش، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة مساء الجمعة، لحكم الساحة محمد الغازي على أن يساعده كلاً من يوسف البساطي وخالد السيد.

وسيكون محمود منصور حكماً رابعًا، بحسب البيان ذاته، وخالد الغندور حكماً لـ var وهاني خيري حكم var مساعد.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث ووادي دجلة صاحب المركز الخامس.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

الزمالك ضد طلائع الجيش الزمالك حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش طلائع الجيش مباريات الزمالك

