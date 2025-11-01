مباريات الأمس
"الخطيب حصل على 93%".. إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

09:41 ص 01/11/2025
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي الأصوات التي حصل عليها كل عضو بالانتخابات.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، قد أعلنت في وقت سابق فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نتائج انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي :

- محمود الخطيب (رئيس مجلس الإدارة) - 10963 صوتا للموافقة على الترشيح بالتزكية - بنسبة 93.15%.

- ياسين منصور (نائب رئيس مجلس الإدارة) - 10913 صوتا - بنسبة 92.73%

- خالد مرتجي (أمين الصندوق) - 10692 صوتا - بنسبة 90.85%

أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالدورة الانتخابية 2025/2029:

أحمد حسام عوض (10011 صوتا)

- سيد عبد الحفيظ (10092 صوتا)

- حازم هلال (9949 صوتا)

- طارق قنديل (10079 صوتا)

(محمد الجارحي (10110 أصوات

- محمد الدماطي (10083 صوتا)

- محمد الغزاوي (9794 صوتا).

عضوية تحت السن:

ـ إبراهيم العامري فاروق (10216 صوتا - (بنسبة 86.81%)

- رويدا هشام (10170 صوتا - بنسبة 86.42%).

ماذا قدم نور الدين بن زكري في آخر تجاربه التدريبية بعد اقترابه من الزمالك ؟

بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم يانيك فيريرا مع الزمالك؟

