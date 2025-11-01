مالية وفنية.. 3 خسائر للزمالك من تعادله مع البنك الأهلي

بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم يانيك فيريرا مع الزمالك؟

ماذا قدم نور الدين بن زكري في آخر تجاربه التدريبية بعد اقترابه من الزمالك ؟

أول تعليق من محمود الخطيب بعد فوزه برئاسة مجلس إدارة الأهلي

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعدة خسائر من التعادل مع البنك الأهلي.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

خسارة فنية

فرط الزمالك في فرصة لتقليص الفارق مع الأهلي، في سباق الدوري المصري، إذ أنه لم يستغل تعثر الأهلي وتعادله مع بتروجيت قبل يوم.

واكتفى الزمالك بنقطة وحيدة من المباراة، ليأتي في المركز الرابع، برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف.

عقوبة مالية



رفض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، حضور المؤتمر الصحفي هبب المباراة، اعتراضا على بعض الحالات التحكيمية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، تغريم الزمالك 20 ألف جنيه، وإنذار فيريرا بعد تغيبه عن المؤتمر الصحفي.



الحرمان من الجماهير قبل رحلة السوبر

ووصلت خسائر الزمالك، إلى المدرجات، إذ قررت الرابطة منع جماهير الأبيض من حضور مباراة واحدة وتغريم النادي 150 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي ضد الحكم.

وهكذا يفقد الزمالك جماهير في المباراة المقبلة، ضد طلائع الجيش والتي تعد "البروفة الأخيرة"، قبل السفر إلى الإمارات، لخوض منافسات السوبر المصري.