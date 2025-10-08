تحدث هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على مباراة المنتخب الوطني الحاسمة اليوم أمام نظيره المنتخب الجيبوتي، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة اليوم للمنتخب الوطني أمام جيبوتي هامة للغاية، لكن المنتخب لديه فرصة كبيرة للتأهل لمونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه، تكرار إنجاز التأهل للمرة الرابعة في التاريخ".

وأضاف: "المنتخب الوطني يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة في كرة القدم مثل محمد صلاح وغيره من اللاعبين، تمكنهم من خوض مثل هذه المباريات الهامة بشكل طبيعي دون وضعهم أنفسهم تحت ضغوطات".

وتابع: "مشاركة بمصطفى محمد بشكل أساسي، تأتي في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، يمكن أن يكون لأسامة فيصل دور في الشوط الثاني من المباراة".

وعن بديل مرموش في مباراة اليوم، قال: "من وجهة نظري سوء شارك تريزيجيه أو إبراهيم عادل في الجانب الأيسر بدلا من مرموش، فيستطيع أي منهما تقديم مستوى مميز، خاصة وأن المستويات بينهما متقاربة".

واختتم يكن تصريحاته: "المنتخب المصرية لديه أكثر من فرصة للتأهل لكأس العالم 2026، لكن الجميع يسعى لحسم التأهل اليوم، لتهدئة الأعصاب في مباراة غينيا بيساو المقبلة".

موعد مباراة مصر وجيبوتي

ويخوض منتخب مصر مباراة هامة اليوم أمام نظيره منتخب جيبوتي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل الفراعنة اللقاء، وهم على رأس المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

