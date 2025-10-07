مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

اوكرانيا - شباب

0 1
22:30

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

8 0
15:30

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

0 5
15:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

بيان رسمي من الأهلي بشأن المدير الفني الجديد

كتب : محمد القرش

09:34 م 07/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب من مران الأهلي
  • عرض 10 صورة
    زكريا ناصف
  • عرض 10 صورة
    محمد يوسف
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    زكريا ناصف
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد يوسف
  • عرض 10 صورة
    محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالع محمود الخطيب، رئيس النادي، في اجتماعه أمس مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الذي يتولى مسئولية فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة.

واستمع رئيس النادي إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين اللذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة.

كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب وكذلك رؤية المدير الرياضي، بجانب وجهة نظر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، وبما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد.

ويعكف الكابتن محمود الخطيب حاليًّا على التحقق من بعض الأمور تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة بالتاريخ.. فريق عربي يشارك في 3 دوريات مختلفة

حال الرحيل عن ليفربول.. أين سيذهب محمد صلاح؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الخطيب مدرب الأهلي أخبار الأهلي مدرب الأهلي الجديد محمد يوسف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- خليل الحية من شرم الشيخ: وفد حماس جاء لإنهاء حرب غزة
بعد عامين من اندلاعها.. كيف غيّرت حرب غزة الشرق الأوسط إلى الأبد؟