مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

جميع المباريات

إعلان

"مررت به من قبل".. هاني أبو ريدة يعلق على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني

كتب : يوسف محمد سعيد

06:15 م 06/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هاني ابو ريدة مع حسام حسن
  • عرض 10 صورة
    هاني أبو ريدة وأحمد دياب
  • عرض 10 صورة
    هاني أبو ريدة وحسام حسن
  • عرض 10 صورة
    هاني ابو ريدة
  • عرض 10 صورة
    هاني ابو ريدة
  • عرض 10 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 10 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 10 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 10 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات عدوانية، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو ريدة، في تصريحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري على "فيس بوك": "أشعر بما يحدث حاليا في غزة، لقد مررنا بمثل هذه الأمر في بورسعيد والسويس، تركنا منازلنا في وقت الحرب".

وأضاف: "كنت بعمر ال 15 عاما أثناء نكسة 1967، كان الأمر مأساوي للجميع، كنا نذهب في ذلك الوقت لحمل المصابين والجرحى في السيارات من الجنود في بورفؤاد، لذلك أشعر بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي".

وتابع: "شعرت بقيمة أبطالنا، بعد الانتصار العظيم الذي تم تحقيقه في حرب أكتوبر عام 1973، وأفتخر بهذا الأمر وأنقله لأولادي باستمرار وكنت حريص على أن يتم عزف النشيد الوطني في كل مباريات الدوري المصري باستمرار".

واختتم أبو ريدة تصريحاته: "كنت أتحدث مع أحد زملائي في مرة من المرات وقال لي أن الأطفال باتوا لا يعرفون النشيد الوطني، على الرغم من أنه كان له قيمة كبيرة لنا في الطفولة، لذلك أخبرته بأنه سيتم عزف النشيد الوطني في كل المباريات وهو أمر لا يحدث في أي دوري بالعالم".

أقرأ أيضًا:

زيارة خاصة من محمود الخطيب لحسن شحاته في المستشفى (صور)

"للهروب من العقوبات".. وعد جديد من نادي الزمالك لاتحاد طنجة المغربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هاني ابو ريدة حازم إمام منتخب مصر حسام حسن بطولة أمم أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر