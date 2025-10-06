"دعم مادي واستقبال المصابين".. ما هو الدور الذي لعبه الأهلي في حرب أكتوبر

علق هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات عدوانية، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو ريدة، في تصريحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري على "فيس بوك": "أشعر بما يحدث حاليا في غزة، لقد مررنا بمثل هذه الأمر في بورسعيد والسويس، تركنا منازلنا في وقت الحرب".

وأضاف: "كنت بعمر ال 15 عاما أثناء نكسة 1967، كان الأمر مأساوي للجميع، كنا نذهب في ذلك الوقت لحمل المصابين والجرحى في السيارات من الجنود في بورفؤاد، لذلك أشعر بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي".

وتابع: "شعرت بقيمة أبطالنا، بعد الانتصار العظيم الذي تم تحقيقه في حرب أكتوبر عام 1973، وأفتخر بهذا الأمر وأنقله لأولادي باستمرار وكنت حريص على أن يتم عزف النشيد الوطني في كل مباريات الدوري المصري باستمرار".

واختتم أبو ريدة تصريحاته: "كنت أتحدث مع أحد زملائي في مرة من المرات وقال لي أن الأطفال باتوا لا يعرفون النشيد الوطني، على الرغم من أنه كان له قيمة كبيرة لنا في الطفولة، لذلك أخبرته بأنه سيتم عزف النشيد الوطني في كل المباريات وهو أمر لا يحدث في أي دوري بالعالم".

