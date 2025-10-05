مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا بتصفيات كأس العالم

محمد خيري

03:43 م 05/10/2025

منتخب مصر

أعلنت شركة تذكرتي ، طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا بيساو المقرر لها العاشرة مساء يوم 12 أكتوبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراة أمام جيبوتي يوم 8 من الشهر الحالي، بالمغرب في إطار الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 20 نقطة من 8 مواجهات، فيما يأتى بوركينا فاسو فى الوصافة برصيد 15 نقطة.

وقال إبراهيم حسن، إن الفريق سيتوجه اليوم الأحد إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 إلى القاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة فى الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

شركة تذكرتي مباراة مصر وغينيا تصفيات كأس العالم

