أفشة يتحدث عن عهد لاعبي الأهلي وعودته من الإصابة

أعرب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على كهرباء الإسماعيلية قبل توقف الدوري، مشيراً إلى أن هذا الانتصار يسهم في تسهيل مهمة الفريق بعد استئناف المسابقة.

وقال أفشة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، إنه تعافى مؤخراً من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة، موضحاً أنه أصبح في حالة بدنية جيدة، ويحرص على الالتزام الكامل بالتركيز في التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية للجهاز الفني.

وأكد صانع الألعاب على أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على إسعاد الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات سريعاً، وهو ما تحقق خلال آخر أربع مباريات التي فاز بها الفريق.

وأشار أفشة إلى صعوبة بطولة الدوري هذا الموسم والمنافسة القوية بين الفرق، مؤكداً أن المشوار ما زال طويلاً ويتطلب تركيزاً وجهداً كبيراً من اللاعبين حتى النهاية من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

واختتم نجم الأهلي تصريحاته بالتأكيد على جاهزيته للمشاركة في البطولة العربية مع المنتخب الوطني تحت قيادة الكابتن حلمي طولان، متمنياً تحقيق اللقب والاستفادة الفنية من المشاركة.