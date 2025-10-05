مباريات الأمس
أول قرار من فيريرا بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة

كتب : محمد خيري

11:38 ص 05/10/2025
قرر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة عقب التعادل مع غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن فيريرا منح اللاعبين راحة طويلة لمدة 4 أيام، عقب التعادل أمس السبت مع غزل المحلة، في ظل فترة التوقف الدولي، نظرا لخوض منتخب مصر مواجهتي تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة، وتحديدا يوم الخميس المقبل، استعدادًا لانطلاق مشوار الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع فريق ديكاداها الصومالي في دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية منتصف الشهر الجاري.

واصل نادي الزمالك مسلسل إهدار النقاط، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مع مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، للجولة الثالثة على التوالي، حيث تعادل مع غزل المحلة أمس السبت بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، بالتقاسم مع الأهلي والمصري البورسعيدي، بعد خوض 10 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

الزمالك فيريرا نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك

