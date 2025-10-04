مباريات الأمس
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع غزل المحلة

كتب : نهي خورشيد

07:05 م 04/10/2025

أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لافتتاح مشواره الأفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك بمواجهة هامة أمام ديكيداها الصومالي.

وتعادل الفارس الأبيض اليوم أمام نظيره غزل المحلة بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه الأبيض نظيره ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من البطولة، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.

على أن تقام مواجهة الإياب يوم 24 من الشهر ذاته.

وكان ديكيداها تأهل إلى هذه المرحلة بعد تخطيه فريق الزمالة السوداني في الدور التمهيدي الأول، إذ فاز ذهاباً بهدف دون رد قبل أن يخسر إياباً بهدفين مقابل هدف، ليتفوق بفارق الأهداف ويضرب موعداً مع الزمالك

الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم الزمالك وغزل المحلة مباراة الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة

