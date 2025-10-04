"سيطرة بيضاء وهدف".. ملخص الشوط الأول بين الزمالك وغزل المحلة

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وغزل المحلة بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف، في اللقاء المقام بينهما حالياً على ستاد هيئة قناة السويس.

بدأ الزمالك اللقاء بضغط هجومي مكثف منذ الدقائق الأولى، إذ شكّل لاعبوه خطورة متكررة على مرمى غزل المحلة، سواء من الكرات العرضية أو التسديدات من خارج المنطقة، في ظل تراجع دفاعي كامل من الفريق المحلاوي واعتماد على الهجمات المرتدة النادرة.

وكاد أحمد شريف أن يفتتح التسجيل للزمالك في الدقيقة 13 برأسية خطيرة، إلا أن الحارس عامر عامر تصدى لها ببراعة، قبل أن يتصدى مرة أخرى لتسديدة أحمد ربيع من خارج المنطقة في الدقيقة 19.

كما أهدر محمد إسماعيل فرصة جديدة برأسية علت العارضة في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 39، نجح الزمالك في فك شفرات الدفاع المحلاوي بعدما نفذ بنتايك ركلة ركنية متقنة، ارتقى لها أحمد ربيع برأسية قوية أسكنها الشباك مسجلاً هدف التقدم.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف دون رد.

وبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيل الأتي…

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع - أحمد حمدي - ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف - عمرو ناصر - خوان بيزيرا.