"بيتنمر عليه وهما نفس الطول".. شيكابالا يحكي لقطة الشحات مع بيزيرا في مباراة القمة

كتب : نهي خورشيد

09:32 م 31/10/2025
حكى محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد نادي الزمالك الأسبق، موقف جمع بين حسين الشحات لاعب الأهلي الحالي، ومحترف الأبيض خوان بيزيرا خلال مواجهة القمة الأخيرة.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش":"ماتش الأهلي والزمالك الأخير، حسين الشحات مع خوان بيزيرا، بيشاور عليه بعد ما جاب الجول وبيقوله: "أنت قصير"".

وأضاف:"شايف إنها ملهاش لازمة، أنت راجل جبت جول وكسبان، الماتش خلص مبروك، ملهاش لازمة تقوله أنت قصير، بعدين الفرق بينهم أصلا 6 سنتي، يعني أنت مش بيتر كراوتش".

وأتم حديثه قائلاً:"يعني بيتر كراوتش كان رفيع وطويل ومعروف في ليفربول، هو بجد الفرق بينهم 6 سنتي، فأنت بتاخد الكورة في حتة تانية ملهاش لازمة".

شيكابالا حسين الشحات الأهلي الزمالك خوان بيزيرا القمة

