"الأوفي في مصر".. تعليق أيمن الرمادي بعد هتاف جماهير الزمالك له

كتب : محمد عبد الهادي

11:14 م 30/10/2025
عبر أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن سعادته بهتاف جماهير الزمالك له قبل المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس.

وألتقي الزمالك مع البنك الأهلي على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال أيمن الرمادي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "استقبلت هتاف جمهور الزمالك بسعادة غامرة، جمهور الزمالك الأوفى في مصر وجمهور عنده أصل".

وتابع:" قضينا مع بعض لحظات سعيدة، هتاف جمهور الزمالك فرح قلبي لشعوري أنني ابنهم، فهم جمهور راقي".

واختتم: "أنا مش مستغرب من الهتافات وانتوا فرحتوا قلبي وحسستوني اني ابنكم وكنت سعيد جدا جدا".

جدير بالذكر أن الرمادي سبق له وأن تولي القيادة الفنية للزمالك لفترة قصيرة، وقاد الفريق للتويج ببطولة كأس مصر.

الزمالك والبنك الأهلي أيمن الرمادي الرمادي الزمالك جماهير الزمالك

