"محدش يقدر يجبرني أبطل كورة".. شيكابالا يكشف كواليس جديدة عن اعتزاله

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق، والرئيس الحالي لنادي G عن كواليس قرار اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية:"قرار الاعتزال كان صعب جداً، وفكرت فيه كتير بس في الآخر حسّيت إن ده الوقت الصح إني أبعد عن الكورة، بضحك على الناس اللي بتقول إن شيكا اعتزل غصب عنه، لأن محدش في نادي الزمالك يقدر يقولي اعتزل، مع احترامي لأي حد".

وأضاف: "كان ليا موسم كمان في عقدي مع الزمالك، لكن قررت أوقف، لأني كنت حاسس إن أي حاجة ممكن تحصل أو إخفاق، كنت أنا اللي هشيلها، وهيقولوا الكبير هو السبب".

وتابع: "آخر ضربة جزاء ليا كانت قدام بيراميدز، وكانت رقم 10 وأنا لابس رقم 10، حسّيت إنها إشارة من ربنا، وإن اللحظة دي هي الختام المناسب".

واختتم قائلاً: "الحمد لله ختمت مسيرتي ببطولة، كسبنا كأس مصر وسجلت آخر ضربة ترجيح، وده فضل كبير من ربنا".