انتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بإيقاع هادئ من الجانبين، إذ انحصرت الكرة أغلب الوقت في منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين، وكانت أولى المحاولات البيضاء في الدقيقة 13 عندما ارتقى شيكو بانزا لعرضية متقنة، لكن رأسيته جاءت سهلة في يد الحارس عبد العزيز البلعوطي.

وفي الدقيقة 27 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بعد تدخل داخل منطقة الجزاء، نجح أسامة فيصل في ترجمتها لهدف أول في الدقيقة 29، بتسديدة قوية على يسار الحارس محمد صبحي.

ولم ينتظر الفارس الأبيض كثيراً للرد، إذ تمكن شيكو بانزا من تعديل النتيجة في الدقيقة 33، بعدما استغل خطأ دفاعي داخل منطقة البنك الأهلي وسدد الكرة بقوة في الشباك، معلناً عن تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

في خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.