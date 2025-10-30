مباريات الأمس
بتروجيت يفجر مفاجأة حول انتقال حامد حمدان للأهلي.. وتطورات عرض الزمالك

كتب : محمد خيري

04:16 م 30/10/2025
أكد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، أن الزمالك لم يتخذ أي خطوات إيجابية في الوقت الحالي لضم حامد حمدان مدافع الفريق.

وقال أيمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "لا توجد أي خطوة ايجابية من الزمالك لضم حمدان حالياً، وأول عرض رسمي لضم اللاعب قبل غلق باب القيد كان في شهر أغسطس".

وأضاف: "هناك اتفاق بعقد ثلاثي مع بتروجيت لانتقال حامد حمدان إلى الزمالك ولكنه غير موقع من اي طرف حتى هذه اللحظة".

وتابع: "رغبة حامد حمدان ستحسم وجهته إلى ناديه الجديد، واللاعب سيرحل في يناير وليس لدينا أزمة في رحيل اللاعب بشرط وجود عرض مادي مناسب".

وأردف، أن نادي بتروجيت لا يمانع من بيع حامد حمدان إلى أي ناد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكمل: "نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ولا نجامل ناد على حساب الأخر، ومن الوارد أن ينتقل حامد حمدان إلى النادي الأهلي ولكن في حالتين حال اختيار اللاعب اللعب للنادي الأهلي، أما الحالة الثانية هي عدم التزام الزمالك بالشروط المالية التي وضعها نادي بتروجت".

واختتم تصريحاته: "رغبة حامد حمدان هي الأهم بالنسبة لنا وحال اختياره اللعب للأهلي أو بيراميدز أو أي نادي أخر بخلاف الزمالك فلن نقف أمام رغبته في ذلك".

بتروجيت حامد حمدان الأهلي الزمالك الدوري المصري

