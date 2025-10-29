مباريات الأمس
"استبعاد عواد وعودة المهدي".. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

10:43 م 29/10/2025
أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفارس الأبيض استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، غداً الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأبيض استبعاد الحارس محمد عواد لأسباب فنية، بجانب عودة المهدي سليمان.

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح – محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.

موعد مباراة الزمالك والبنك

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك قائمة الزمالك البنك الأهلي يانيك فيريرا الدوري المصري الممتاز الفارس الأبيض

