كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات نادي بيراميدز، مع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، للتعاقد معه في الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقده مع نهاية الموسم الحالي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير": "فيه قصة مهمة جدا وخد مني كلام موثوق فيها من مصادر داخل نادي بيراميدز والكلام اللي هقوله ده على لسان مسؤول كبير جدا في نادي بيراميدز".

وأضاف شوبير: "بقالنا كام يوم نسمع عن إن بيراميدز بيفاوض المالي أليو ديانج وعرض عليه مش عارف 2 مليون دولار واللي يقول 3 مليون دولار وفتحنا مزاد".

وأوضح: "فمسؤول بيراميدز ده قال لي بالحرف الواحد انتهى هذا العصر والحرب بين الطرفين، لن نفاوض أي لاعب حتى لو باقي في عقده شهور غير لما نتكلم مع ناديه، وكمان قال لي الحرب مع النادي الأهلي انتهت".

وأكمل: "المسؤول قالي نسعى لتكون العلاقة مع كل الأندية جيدة وعلى رأسها الأهلي فنحن لسنا في صراعات ومش عايزين نخش في خناقات وفاتحين أيدينا وصدرنا للجميع".

وأختتم تصريحاته: "قولتله أيه قصة 2 و3 مليون دولار قال لي هذه الأرقام ليست في حساباتنا خالص، فقلت له ما ماييلي هتدفع له كده قال لي ده لاعيب بتاعي وأنا عايز احتفظ به ومن حقي أدلعه ومخلصين الاتفاق معه وباقي فقط اعتماد العقد من إدارة النادي".