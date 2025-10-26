ماذا تقول لائحة الكاف في تظلم الأهلي ضد طرد جراديشار؟

أُسدل الستار على فعاليات بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات التى استمرت على مدار ثلاثة ايام بملعب نادى جولف نيو جيزة بمشاركة ما يقرب من مائة لاعب ولاعبة مثلوا 15 دولة .

وتوج بلقب الناشئين مرحلة 18 عاما اللاعب التشيكى أوندرى شيرموشيك بعد صراع مثير وشرس مع لاعب منتخبنا الوطنى على الدين سلامة انتهى لصالح التشيكى وذلك بفارق ضربة واحدة فقط حيث سدد اندورى 214 ضربة بينما سدد على الدين 215 ضربة وتبعهما ثالثا التشيكى الكسندر بتسديد 222 ضربة .

أما منافسات السيدات فقد فازت لاعبة جنوب إفريقيا ايزابيلا فيريرا باللقب لتحمل كأس نفرتيتى وذلك بفارق 3 ضربات عن مواطنتها شارلوت ميلارد وسجلت إيزابيلا 13 ضربة تحت المعدل مقابل 10 ضربات تحت المعدل لمواطنتها شارلوت فيما جاءت اللاعبة التونسية إسراء بوعمور فى المركز الثالث حيث سددت 221 ضربة .

أما منافسات النت باحتساب الهانديكاب فقد فازت بالمركز الأول اللاعبة السعودية رغدة العيساوى وتلتها فى المركز الثانى التونسية آية لدهيرى وفى الترتيب الثالثة اللاعبة الكندية لوجين خليل فيما فازت اللاعبة الهولندية بياتريس بالمركز الأول فى منافسات النقاط.

وفى باقى المنافسات توج لاعبنا عبد الرحمن الدفراوى بمرحلة 16 عاما ناشئين بعد منافسة قوية للغاية مع لاعبنا عمر يسرى حيث سدد الدفراوى 226 ضربة مقابل 227 للاعب عمر ليحقق الدفراوى اللقب بفارق ضربة واحدة فقط بينما جاء ثالثا التونسى مالك مينتى.

وفى مرحلة 13 عاما ناشئين فاز أديب شبانة بالمركز الأول مسجلا معدل الملعب بعدما سدد 216 ضربة فيما جاء فى الترتيب الثانى الفلسطينى دانيال طاهر وسدد 220 ضربة وتلاهما ثالثا اللاعب السعودى عبد الرحمن سلامة 249 ضربة .

وفى مرحلة 18 عاما ناشئات فازت التونسية ياسمينا دريس بالمركز الأول، وفى مرحلة 16 عاما ناشئات فازت بالمركز الأول اللاعبة الفلسطينية ياسمين طاهر وسجلت خمس ضربات فوق المعدل وتلتها فى المركز الثانى لاعبتنا نور بالى ثم فى المركز الثالث اللاعبة الأردنية ليليان مجاهد .

وفى مرحلة 13 عاما ناشئات توجت باللقب اللاعبة التونسية لينا برهومى وسجلت 5 ضربات فوق المعدل وتبعتها فى المركز الثانى لاعبتنا ألين أنور وفى المركز الثالث سحر مراد وفى المركز الرابع ليلة الفونس.

وفى منافسات 9 حفر ناشئين 10 سنوات حصل أمين قنديل على المركز الأول وتلاه الأردنى تاج لؤى ثانيا ثم الكندى آدم جمعة ثالثا بينما فازت مايا أنور بالمركز الأول للناشئات للمسابقة ذاتها وتبعتها شقيقتها لارا أنور فى المركز الثانى .

قام بتوزيع الجوائز على الفائزين والفائزات كل من نائب رئيس اتحاد الجولف المهندس محمد أنور وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد العربى للجولف ورئيس لجنة الجولف فريحان بوشماوى وعضو اتحاد الجولف احمد الشلقانى ومدير نادى جولف نيو جيزة على محمد .

وبدأ حفل توزيع الجوائز الذى جاء مبهرا واستمرارا للنموذج الجديد الذى يقدمه اتحاد الجولف بتكريم كل البراعم والناشئين الذين لم يحالفهم التوفيق فى البطولة ثم توالى تسليم الجوائز والهدايا إلى الفائزين والفائزات وعزف النشيد الوطنى للمركز الأول فى كل فئة .

ومن جانبه أشاد المهندس محمد أنور بأداء جميع المشاركين فى البطولة متمنيا للجميع التوفيق ومقدما التهنئة للفائزين مثنيا على المجهود الكبير الذى بذلوه طوال فترة المنافسات.

ووجه نائب رئيس الاتحاد الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على دعمه المتواصل ومساهمته فى تطوير ونمو رياضة الجولف فى مصر ودوره الفعال فى أن تصبح مصر وجهة رائدة للجولف فى الشرق الأوسط رياضيا وسياحيا .

وتمنى المهندس محمد أنور كل التوفيق لمنتخب مصر الوطنى للرجال المقبل على خوض منافسات البطولة العربية بالسعودية خلال الفترة من 9 الى 15 نوفمبر المقبل مشيدا بمجهودات عضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد الشلقانى فى إعداد الفريق لتلك البطولة الهامة .

وأشاد بمجهودات مدير البطولة إيمان ابراهيم وطاقم التحكيم خالد ربيع ومحمد حمدان والمتابعة الكبيرة من عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف المهندس شريف فهمى موجها الشكر إلى نادى جولف نيو جيزة الذى قدم الكثير ولم يدخر جهدا فى سبيل تحقيق البطولة لهذا النجاح الكبير .

ومن جهتها أشادت عضو المكتب التنفيذى للاتحاد العربى فريحان بوشماوى بالتنظيم الرائع للبطولة من كافة الجوانب وتوافر كل عوامل النجاح والإمكانيات وهو ما ساهم فى خروجها فنيا على أعلى مستوى.

وأكد رئيس اتحاد الجولف الأردنى ناصر الشومالى على نجاح البطولة بصورة مبهرة مؤكدا أن ما يحدث حاليا فى بطولات الاتحاد المصرى للجولف هو إبداع بكل ما تحمله الكلمة من معنى.