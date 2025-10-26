مباريات الأمس
الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الاتحاد الليبي

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي بدوري الأبطال

كتب : محمد خيري

05:26 م 26/10/2025

فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة التأمين الأثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي نادي بيراميدز مع نظيره التأمين الأثيوبي في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - مروان حمدي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز تشكيل بيراميدز دوري أبطال أفريقيا التأمين الأثيوبي

