سخر محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، من تشبيه أداء خوان بيزيرا لاعب فريق الزمالك، أنه الأفضل في الدوري حتى الآن.

وقال عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية على قناة أون: "خوان بيزيرا أفضل لاعب في الدوري أمام المحلة وانبي فقط أما باقي المباريات مختفي".

وأضاف: "بيزيرا لم يظهر في أي مباراة من المباريات الكبرى التي خاضها الزمالك منذ بداية الموسم الجاري ولم يظهر سواء في المباريات الضعيفة".

وتابع: "بيزيرا ليس أفضل لاعب في الدوري المصري الممتاز، كما يراه جمهور الزمالك، أنا أرى أنه لاعب عادي".

وواصل: "نفسي أحمد فتوح ييجي الأهلي لأنه لاعب موهوب أكثر من علي معلول في الجبهة اليسرى".

ونجح نادي الزمالك في التعاقد مع خوان بيزيرا، مطلع الموسم الحالي، قادما من الدوري الأوكراني، وظهر بشكل مميز حتى الآن مع الفريق الأبيض، في المباريات التي خاضها.