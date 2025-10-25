موعد مباراة الأهلي وأيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

مصطفى محمد يشارك في فوز نانت على باريس

يستعد الأهلي لظهور جديد بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا حين يستضيف نظيره أيجل نوار البوروندي.

موعد مباراة الأهلي وأيجل نوار

الأهلي سيستضيف نظيره أيجل نوار عند الثامنة من مساء اليوم السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف على نظيره أيجل نوار في مباراة الذهاب.

