الزمالك يكافئ نجمه بعد موقفه المفاجئ

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن اتخاذ مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب قراراً تجاه نجمه السابق حازم إمام بعد موقفه المميز بالنسبة لهم بعد رحيله عن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وكان حازم إمام قد نشر عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد رحيله: "لا أحد ينتظر مني أي إساءة للنادي لأنها لا تخرج مني أبداً، لا لأن هذا الكيان الكبير له كل الفضل عليّ ، "ثانياً كل الحكاية أنا ماليش دور وده شئ أنا برفضه، لذلك تقدمت باستقالتي وقوبلت بكل احترام".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، بحسب تصريحات المصدر ذاته لمصراوي، اليوم الجمعة، إعادة حازم إمام للنادي ولكن كنائب المدير الفني لقطاع الناشئين ليكون بجوار تامر عبد الحميد "دونجا"، الذي يشغل نفس المنصب، تحت قيادة بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم

وسبق وعمل حازم إمام كمدرب مساعد في جهاز أيمن الرمادي، قبل قدوم يانيك فيريرا.

وكشف أحمد حسام "ميدو" في وقت سابق موقفًا لم يكن يتوقعه جمهور الزمالك من حازم إمام، إذ قال:" حازم لم يتقاضَ راتبه منذ 5 أو 6 أشهر، ومع ذلك واصل عمله بإخلاص حتى قرّر الرحيل احترامًا لكرامته بعد ما شعر أنه لا يملك دورًا حقيقيًا في الجهاز الفني".

وأتم ميدو تصريحاته خلال برنامجه التلفزيوني:"اتكلمت مع حازم إمام وقولتله اقفل على نفسك ومتخرجش تتكلم، وقالي أنا مش ممكن أخرج أسرار النادي برا، وعشان كدا قولتله أنا هنشر محادثتي معاك عشان الكل يشوف ابن النادي الحقيقي حازم إمام رفض عرضًا بقيمة 20 ألف دولار، ما يعادل مليون جنيه، من أحد البرامج مقابل الظهور للحديث عن أسرار الفريق، وعلى فكرة هو محتاجهم، ودي شهامة وأصول ابن النادي الحقيقي".

