ميزانية 8.5 مليار جنيه.. الخطيب يكشف التطور المالي للأهلي منذ 2017

تحدث الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عما تحقق خلال السنوات الماضية على صعيد التطوير المالي والاستثماري في السنوات الماضية.

وأشار الخطيب أن الميزانية تضاعفت أكثر من عشر مرات منذ عام 2017، لتصل إلى نحو 8.5 مليار جنيه في نهاية الدورة الحالية، مع التزام المجلس بسداد جميع الأقساط الخاصة بأراضي الفروع التي أصبحت ملكًا خالصًا للأهلي.

وأوضح الخطيب خلال كلمته في الندوة الانتخابية لقائمة الخطيب بفرع النادي بمدينة نصر أن الأهلي يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والرياضية، من خلال منظومة متكاملة تضم شركات الأهلي الثلاث التي شكلت ركيزة أساسية في مسيرة التطوير.

وأشار الخطيب إلى أن النادي تحمل خلال السنوات الماضية تكاليف ضخمة تتعلق بتنقلات الفرق والإقامة وإدارة الأنشطة الرياضية، وهو ما استدعى تأسيس شركة الأهلي للخدمات الرياضية لتتولى هذا الملف بكفاءة، مؤكدًا أنها حققت نتائج مالية إيجابية وقدمت أفكارًا مبتكرة سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة، من بينها استثمار سفر جماهير الأهلي والأعضاء سواء لحضور المباريات أو عبر الرحلات السياحية المنظمة.

كما أشاد بدور شركة الأهلي لكرة القدم، ووجه الشكر إلى مجالس إدارتها المتعاقبة، ومن بينهم ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس النادي، مؤكدًا أن الشركة نجحت في استثمار وتسويق الحقوق التجارية الخاصة باللاعبين وزيادة العوائد بما ساهم في دعم موارد النادي وتمويل الصفقات الجديدة، إلى جانب تحمل ما يقرب من 25% من قيمة عقود اللاعبين.

