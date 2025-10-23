مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق: زيزو أفضل لاعب في الأهلي

كتب : محمد خيري

02:16 م 23/10/2025

أحمد سيد زيزو

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأفضل في القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري.

وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" مستوى الأهلي بعيد جدًا عن مستواها المعروف، والمدرب أدار المباراة حسب رؤيته وحقق المطلوب منه والفوز على الاتحاد السكندري".

وتابع:" زيزو أعلى لاعب يقدم مستويات مميزة مع الأهلي حتى الأن، وكان يستحق جائزة رجل المباراة أمام الاتحاد السكندري، بعد صناعة هدف وتسجيل آخر".

الأهلي، حامل اللقب، يتصدر حاليا ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة واحدة أمام سيراميكا كليوباترا، الذي خاض نفس العدد من المواجهات.

