بسبب الأهلي.. رئيس الاتحاد السكندري يعلن تقديم شكوى لاتحاد الكرة

أعرب محمد أحمد سلامة، القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن استيائه من التحكيم خلال مواجهة الأهلي التي انتهت بخسارة فريقه بثنائية، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن السكوت عليه.

وقال سلامة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مساء الأربعاء: "كابتن الفريق من حقه الحديث مع الحكم، لكن بمجرد أن تحدث كريم الديب تم إنذاره وطُرد رغم أنه يحمل بطاقة سابقة، بينما رأينا لاعبي الأهلي يتحدثون مع الحكم دون أي عقوبة، أنا متأذي نفسيًا جدًا من هذا المشهد".

وأضاف: "كنت متواجدًا في الاستاد وسمعت كيف يتحدث لاعبو الأهلي مع الحكم، ومع ذلك لم يُتخذ ضدهم أي إجراء، وهذا أمر غير مقبول".

وأوضح سلامة: "سنرسل شكوى إلى الكابتن هاني أبو ريدة اليوم أو غدًا، لأن الوضع أصبح لا يُحتمل، الاتحاد السكندري نادٍ كبير وعريق، يمثل محافظة بأكملها، ويجب أن يُعامل بالمساواة مع باقي الأندية".

واختتم: "الدوري هذا الموسم صعب للغاية، خاصة مع هبوط أربعة أندية، ولا نريد أن يتأثر موقف الاتحاد بسبب أخطاء تحكيمية متكررة".

