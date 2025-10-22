بعد رحيل أسامة نبيه.. قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص المنتخب الأولمبي

أوصت اللجنة الفنية باتحاد الكرة بوضع معايير جديدة للمنتخب الأولمبي المقبل وجهازه الفني بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب وجهازه الفني بقيادة أسامة نبيه.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة بحضور هاني أبو ريدة لمناقشة تقرير أسامة نبيه عن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد كشف الطلب الذي تقدم به أسامة نبيه بعد وداع كأس العالم للشباب.. اضغط هنا

يذكر أن منتخب مصر كان قد ودع منافسات كأس العالم للشباب بعد نهاية دور المجموعات.

