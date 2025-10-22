مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

آ. فرانكفورت

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة بيراميدز في الدوري بعد قرار كاف

كتب : محمد خيري

04:10 م 22/10/2025

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتأجيل مباراة الفريق أمام نادي إنبي في الجولة 12 من بطولة الدوري وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد مواعيد دور الـ32 من دوري الأبطال.

وقرر الاتحاد الأفريقي تحديد يومي 26 و30 أكتوبر الجاري، موعدا لمباراتي بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة في دور الـ32 من البطولة القارية.

وتقرر أن يتم تأجيل مباراة إنبي وبيراميدز لتقام يوم 10 فبراير المقبل على استاد بتروسبورت بعدما كان مقررا لها 29 أكتوبر الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز فريق بيراميدز نادي بيراميدز الدوري المصري كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد الاتحاد السكندري
مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا