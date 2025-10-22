"كل حد يقول اللي هو عاوزه و أراهن".. رد قوي من ميدو على تصريحات ياسين منصور

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رفض حازم إمام المدرب المساعد للفريق الأبيض، الظهور تلفزيونية لفضح أسرار الفريق، بعد تقديم استقالته.

قال ميدو في برنامجه عبر قناة النهار: "حازم إمام متربي في الزمالك من وهو عنده 8 سنين، وبيعشق النادي بجد، وكان شغال في قطاع الناشئين وبعدها لما النادي احتاجه للفريق الأول عمره ما اتأخر".

وأضاف: “حازم إمام لم يتقاضَ راتبه منذ 5 أو 6 أشهر، ومع ذلك واصل عمله بإخلاص حتى قرّر الرحيل احترامًا لكرامته بعد ما شعر أنه لا يملك دورًا حقيقيًا في الجهاز الفني".

وتابع: "اتكلمت مع حازم إمام وقولتله اقفل على نفسك ومتخرجش تتكلم، وقالي أنا مش ممكن أخرج أسرار النادي برا، وعشان كدا قولتله أنا هنشر محادثتي معاك عشان الكل يشوف ابن النادي الحقيقي".

واختتم تصريحاته: "حازم إمام رفض عرضًا بقيمة 20 ألف دولار، ما يعادل مليون جنيه، من أحد البرامج مقابل الظهور للحديث عن أسرار الفريق، وعلى فكرة هو محتاجهم، ودي شهامة وأصول ابن النادي الحقيقي".

وكان حازم إمام قدم استقالته مؤخرا من التواجد ضمن الجهاز الفني للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، بسبب تهميش دوره.