رد عاجل على لجنة القيم.. تنس الطاولة يوضح صفة شريك مشادة عمر عصر

تلقت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اللواء شريف القماطي مذكرة رسمية من اتحاد تنس الطاولة تفيد بأن محمود أشرف حلمي لاعب منتخب مصر شارك ضمن صفوف المنتخب فى نهائيات بطولة أفريقيا التى أقيمت مؤخرا فى تونس على خلفية تأهله وصيفا بعد حصوله على المركز الثاني فى تصفيات شمال أفريقيا وأن مشاركته جاءت طبقا للمعايير التى وضعها مجلس إدارة اتحاد اللعبة.

وكانت لجنة القيم قد أرسلت رسميا مذكرة عاجلة للاستفسار عن كيفية مشاركة اللاعب التي شكك فيها البعض فى أعقاب الأزمة التي شهدتها البطولة الإفريقية بينه وبين زميله بالمنتخب عمر عصر وهي الأزمة التي لاتزال قيد التحقيقات بعدما حولت اللجنة الأولمبية اللاعبين إلى لجنة القيم.

وجاءت مذكرة اتحاد تنس الطاولة متضمنه قرار مجلس إدارة الإتحاد بتاريخ 27 مارس 2025 وهو القرار الذي يوضح طريقة تأهل لاعبي ولاعبات منتخب مصر لبطولة أفريقيا.

ويتضح منه أن التأهل لبطولة أفريقيا يكون بواقع اثنين عن التصنيف الدولي ومثلهما عن طريق بطولة شمال أفريقيا ويضاف إليهم المصنف الأول محليا وتنطبق هذه المعايير على منافسات الرجال والسيدات.

وعلى خلفية هذه المعايير تأهل في الرجال كل من: عمر عصر ومحمد البيلي (تصنيف دولي) ويوسف عبد العزيز ومحمود أشرف حلمي (أول وثاني بطولة شمال أفريقيا) وبدر مصطفى الأعلى فى التصنيف المحلي ولم يتأهل كل من: علي غلاب وخالد عصر.

وفي السيدات تأهلت كل من: هنا جودة ودينا مشرف (تصنيف دولي) ومريم ومروة الهضيبي (أول وثاني بطولة شمال أفريقيا) وفريدة بدوي الأعلى فى التصنيف محلي ولم تتأهل كل من هند فتحي ويسرا أشرف حلمي.

