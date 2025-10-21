فريق شيكابالا يعرض "مبلغًا ضخمًا" لنقل مباراته في كأس مصر من ملعب الخصم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة المباراة، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري

وتعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، واحدة من المباريات الكلاسيكية في الكرة المصرية، حيث تعد هذه هي المواجهة رقم 116 بين الفريقين، حيث تواجها معا في 115 بمختلف البطولات من قبل.

وخلال 115 مواجهة سابقة جمعت بين الأهلي والاتحاد السكندري، تمكن المارد الأحمر، من تحقيق الفوز في 82 مباراة، تلقى الهزيمة في 11 مباراة وحضر التعادل بينهما في 22 لقاء.

وسجل لاعبو المارد الأحمر، في شباك زعيم الثغر 193 هدفا من قبل، فيما تلقت شباكهم 55 هدفا.

ويحتل نجم النادي الأهلي السابق حسام حسن صدارة ترتيب هدافي مواجهات الفريقين معا برصيد 10 أهداف، يليه محمد أبو تريكة برصيد أهداف.

وبالعودة إلى نتيجة آخر مباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري، فإننا نجد أنها انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025.

أقرأ أيضًا:

أتلتيكو مدريد يشكو أرسنال قبل مباراة دوري الأبطال بسبب الماء.. والنادي يرد

لم يتعرض لأي هزيمة.. مدرب مصري يواصل التألق مع كليرمونت سان جاك الفرنسي