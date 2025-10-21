مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية

كتبت-هند عواد:

قام مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتصويت في اجتماع الجمعية العمومية للتعديلات على لائحة النظام الأساسي.

وقام حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وكل من هشام نصر، نائب رئيس النادي، ومحمد طارق ونيرة الأحمر عضوي المجلس، بتفقد سير عملية التصويت في الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية الذي أقيم اليوم بمقر النادي.

وحرص المجلس خلال جولته داخل اللجان على مصافحة أعضاء الجمعية العمومية والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم في أجواء سادها الانضباط والتنظيم، كما وفرت إدارة نادي الزمالك كافة سبل الراحة للأعضاء وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إجراءات تنظيمية مميزة.

جدير بالذكر أن باب التصويت في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، فتح أمام أعضاء النادي منذ التاسعة صباحًا، ويستمر حتى السابعة مساءً، على أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور أربعة آلاف عضو على الأقل من أعضاء النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية:

- اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بموجب القانون رقم 171 لسنة 2025.

- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور 4000 عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم

- يكون التصويت حضورياً ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع

