بينهم مدرب الحراس.. الأهلي يوجه الشكر للثلاثي رسميا

وجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي الشكر والتحية لثلاثي الجهاز الفني السابق، بقيادة عماد النحاس، بعد الرحيل بشكل رسمي.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد أن وليد صلاح الدين وجه الشكر لكلٍّ من أمير عبد الحميد، مدرب حراس المرمى، ومحمد نجيب، المدرب المساعد وعبد الرحمن عيسى، مخطط الأحمال عن عملهم ضمن الجهاز الفني خلال الفترة الانتقالية. وقيامهم بأداء عملهم على الوجه الأكمل.

وأكد مدير الكرة، على أن ما قدمه الثلاثي من جهد محل تقدير كبير من الجميع وهم من أبناء الأهلي المخلصين.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، أعلن مؤخرا التعاقد بشكل رسمي مع الدنماركي ياس توروب، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، بدلا من الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل بسبب النتائج السيئة.