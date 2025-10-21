مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

بينهم مدرب الحراس.. الأهلي يوجه الشكر للثلاثي رسميا

كتب : محمد خيري

03:32 م 21/10/2025

مجلس إدارة النادي الأهلي

وجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي الشكر والتحية لثلاثي الجهاز الفني السابق، بقيادة عماد النحاس، بعد الرحيل بشكل رسمي.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد أن وليد صلاح الدين وجه الشكر لكلٍّ من أمير عبد الحميد، مدرب حراس المرمى، ومحمد نجيب، المدرب المساعد وعبد الرحمن عيسى، مخطط الأحمال عن عملهم ضمن الجهاز الفني خلال الفترة الانتقالية. وقيامهم بأداء عملهم على الوجه الأكمل.

وأكد مدير الكرة، على أن ما قدمه الثلاثي من جهد محل تقدير كبير من الجميع وهم من أبناء الأهلي المخلصين.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، أعلن مؤخرا التعاقد بشكل رسمي مع الدنماركي ياس توروب، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، بدلا من الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل بسبب النتائج السيئة.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي مدرب الأهلي الجهاز الفني للأهلي

