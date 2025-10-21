كشف ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، كواليس جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي، قبل تقديم أوراق ترشحه لانتخابات النادي.

وقال منصور في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "تواصلت مع محمود الخطيب قبل تقديم أوراق ترشحي، تحدث معي أنه يرغب في الابتعاد عن الضغط".

وأضاف: "تحدثت مع محمود الخطيب، وأخبرته أنه في حال عدم ترشحه لرئاسة الأهلي، سأترشح على مقعد الرئيس ولكنني أكدت له أنني أرغب في استمراره داخل الفريق".

وتابع: "أخبرت الخطيب بأنني أفضل التواجد معه، في قائمة واحدة كنائب لرئيس مجلس الإدارة وأنني ليس لدي أي أزمة في هذا الأمر".

ويذكر أن ياسين منصور يتواجد، في قائمة محمود الخطيب كنائب لرئيس النادي، خلال الانتخابات المقبلة للنادي، المقرر إقامتها في نهاية أكتوبر الجاري.

والجدير بالذكر أن انتخابات النادي الأهلي، من المقرر إقامتها في نهاية شهر أكتوبر الجاري، وبالأخص يوم 31 أكتوبر.

