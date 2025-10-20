مباريات الأمس
مجلس إدارة الزمالك يعلن جاهزيته لـ "الاجتماع الخاص"

كتب : مصراوي

09:56 م 20/10/2025
    الجمعية العمومية للزمالك
    الجمعية العمومية للزمالك
    الجمعية العمومية للزمالك
    الجمعية العمومية للزمالك
    كشف باسماء أعضاء الجمعية العمومية للزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، إنهاء كل التجهيزات الخاصة بعقد الجمعية العمومية للنادي (الاجتماع الخاص)، والمقررة غدًا الثلاثاء، الموافق 21 أكتوبر الحالي، بمقر النادي.

ويشترط لاكتمال الجمعية العمومية، حضور 4 آلاف عضو، مشيرًا إلى أن هذه الجمعية تأتي، لاعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي، لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

وأشار حسن موسى المدير التنفيذي للزمالك، إلى أن نموذج التصويت الورقي الذي سيتم التصويت به على الجمعية العمومية، سيكون به اختياران، واحد للموافقة، والآخر (أوافق على التعديل على البند)، موضحًا أن النادي أعلن عن اللجان التي سيدلي فيها عضو الجمعية العمومية، برقمه في لجنته المسجل فيها؛ لمزيد من الراحة للأعضاء.

وشدد حسن موسى، على أن نادي الزمالك، يأمل في اكتمال النصاب القانوني، في التصويت والحضور بالجمعية العمومية، وذلك لأنه حال عدم اكتماله، فلن يتم الانتظار لتحديد نسبة 25 % لاكتمال النصاب القانوني، كما كان متبعًا، بل سيتم تحويل الأمر لوزارة الشباب والرياضة، من أجل تطبيق التعديلات المطلوبة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقررة غدًا الثلاثاء، الآتي:

ـ اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

ـ يكون الاجتماع صحيحًا بحضور 4 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

ـ تبدأ عملية التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع الخاص، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، بموجب بطاقة العضوية، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

ـ يكون التصويت حضوريًا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

الزمالك مجلس إدارة الزمالك الجمعية العمومية للزمالك الاجتماع الخاص للزمالك

