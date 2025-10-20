"لضبط السلوك".. أول قرار من وزير الرياضة بعد مشادة ثنائي تنس الطاولة

وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين من مختلف قطاعات الوزارة تتولى التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية وكافة الاتحادات الرياضية تكون معنية بمتابعة المواقف الانضباطية والسلوكية داخل المنتخبات والهيئات الرياضية، ودراسة أي ظواهر أو مواقف فردية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الحفاظ على القيم والمبادئ التي تقوم عليها الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تشكيل اللجنة ضبط الأداء الرياضة والحوكمة يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الانضباط والالتزام داخل المنظومة الرياضية، وترسيخ ثقافة احترام القواعد والأخلاقيات بين جميع عناصرها، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة مثل هذه الموضوعات بدقة لضمان الحفاظ على صورة ومكانة الرياضة المصرية في مختلف المحافل.

وفي سياق متصل وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة قيام لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية بأعمال شئونها نحو التحقيق فى واقعة ما جرى فى منتخب مصر لتنس الطاولة أثناء المشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية والا يتم الاكتفاء بتحقيقات الاتحاد المصري لتنس الطاولة أعمالا لمبادئ الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع اللاعبين.