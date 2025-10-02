مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

- -
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

حقيقة ترشح هشام جمال في انتخابات الأهلي المقبلة

كتب : هند عواد

10:18 ص 02/10/2025
كشفت قناة النادي الأهلي، حقيقة ترشح المنتج الفني هشام جمال، لانتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة، ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الحالي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي": "هشام جمال شديد الاحترام والموهبة والذكاء، تتحدث معه في أي وقت تجده يعمل، ليس ذنبه أنه سابق عصره، شاطر وتحب أن تأخذ رأيه، ومصدر ثقة".

واختتم: "بالتالي عندما تعتمد عليه في شيء تأكد من النجاح، اتركوا الشائعات "والكلام الفارغ"، هشام لم يفكر في الانتخابات لا من قريب أو بعيد، سألته فقال لي لم يتحدث معي أحد في أي شيء، لكن هذا النادي الأهلي لا نقول له لا".

