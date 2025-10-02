حقيقة ترشح هشام جمال في انتخابات الأهلي المقبلة

كشفت قناة النادي الأهلي، حقيقة ترشح المنتج الفني هشام جمال، لانتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة، ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الحالي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي": "هشام جمال شديد الاحترام والموهبة والذكاء، تتحدث معه في أي وقت تجده يعمل، ليس ذنبه أنه سابق عصره، شاطر وتحب أن تأخذ رأيه، ومصدر ثقة".

واختتم: "بالتالي عندما تعتمد عليه في شيء تأكد من النجاح، اتركوا الشائعات "والكلام الفارغ"، هشام لم يفكر في الانتخابات لا من قريب أو بعيد، سألته فقال لي لم يتحدث معي أحد في أي شيء، لكن هذا النادي الأهلي لا نقول له لا".

