علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، على مستوى بعض الفرق المشاركة، في البطولات الأفريقية خلال الموسم الحالي، سواء في بطولة دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "فرق درجة ثالثة في مصر، أفضل 100 مرة من فرق بتلعب في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

وأضاف: "الصراحة فرق أضعف من الضعف، مافيش أي حاجة ليها علاقة بكرة القدم الحديثة أو القديمة حتى".

وتخوض العديد من الفرق المصرية، أكثر من مباراة في المنافسات الأفريقية خلال الموسم الحالي، حيث يلاقي النادي الأهلي حاليا، نظيره إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات ذهاب دوري ال 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل سيخوض الفارس الأبيض مباراة أمام نظيره ديكيداها الصومالي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

