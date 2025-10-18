مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"درجة ثالثة".. تعليق قوي من خالد الغندور على مستويات الفرق في البطولات الأفريقية

كتب : يوسف محمد سعيد

05:49 م 18/10/2025

الإعلامي خالد الغندور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، على مستوى بعض الفرق المشاركة، في البطولات الأفريقية خلال الموسم الحالي، سواء في بطولة دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "فرق درجة ثالثة في مصر، أفضل 100 مرة من فرق بتلعب في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

وأضاف: "الصراحة فرق أضعف من الضعف، مافيش أي حاجة ليها علاقة بكرة القدم الحديثة أو القديمة حتى".

وتخوض العديد من الفرق المصرية، أكثر من مباراة في المنافسات الأفريقية خلال الموسم الحالي، حيث يلاقي النادي الأهلي حاليا، نظيره إيجل نوار البوروندي، في إطار منافسات ذهاب دوري ال 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل سيخوض الفارس الأبيض مباراة أمام نظيره ديكيداها الصومالي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أقرأ أيضًا:

استثنائي.. زميل محمد صلاح السابق يشيد بمستواه

هل يعود عمر مرموش للظهور مع مانشستر سيتي بعد 39 يوما من الإصابة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور البطولات الأفريقية دوري الأبطال كأس الكونفدرالية الأفريقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر لمباراة الزمالك وديكيداها
الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة