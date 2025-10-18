مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

- -
20:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية

ديكيداها

- -
19:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

بعد غياب 932 يوما.. زيزو يعود للظهور في دوري أبطال أفريقيا

كتب : هند عواد

03:26 م 18/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو يتسلم جائزة أفضل لاعب
  • عرض 10 صورة
    زيزو من تدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 10 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعود أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للظهور في دوري أبطال أفريقيا من جديد، بعد غياب دام عامين (932 يوما).

وأعلن الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة إيجل نوار البوروندي، بعد قليل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وشهد التشكيل وجود زيزو في خط الهجوم.

وشارك أحمد سيد زيزو في 4 نسخ من دوري أبطال أفريقيا، رفقة الزمالك، وهي 2019-2020، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023، 2023-2024.

ووصل زيزو مع الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (نهائي القرن)، الذي خسره الأبيض من الأهلي (نادي زيزو الحالي).

وكان آخر ظهور لزيزو في دوري أبطال أفريقيا، يوم 31 مارس 2023، أي قبل عامين، وبالتحديد في مباراة المريخ السوداني بدور المجموعات، والتي فاز بها الأبيض بنتيجة 4-3.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الزمالك الأهلي الأهلي وإيجل نوار دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- ايجل نوار و الأهلي .. لحظة بلحظة
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي