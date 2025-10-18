بعد غياب 932 يوما.. زيزو يعود للظهور في دوري أبطال أفريقيا

يعود أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للظهور في دوري أبطال أفريقيا من جديد، بعد غياب دام عامين (932 يوما).

وأعلن الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة إيجل نوار البوروندي، بعد قليل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وشهد التشكيل وجود زيزو في خط الهجوم.

وشارك أحمد سيد زيزو في 4 نسخ من دوري أبطال أفريقيا، رفقة الزمالك، وهي 2019-2020، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023، 2023-2024.

ووصل زيزو مع الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (نهائي القرن)، الذي خسره الأبيض من الأهلي (نادي زيزو الحالي).

وكان آخر ظهور لزيزو في دوري أبطال أفريقيا، يوم 31 مارس 2023، أي قبل عامين، وبالتحديد في مباراة المريخ السوداني بدور المجموعات، والتي فاز بها الأبيض بنتيجة 4-3.