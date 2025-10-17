الإسماعيلي يعلن فتح حساب لسداد الغرامات وفك القيد

يستعد الإسماعيلي لفتح حساب من أجل سداد غرامات النادي بشكل فوري، حيث سيقوم مجلس النادي ومحبيه بضخ المساهمات المالية اللازمة لإنهاء أزمة القيد.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي: "يثمن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الدور الفعال الذي تقوم به الجمعية العمومية للنادي وكذلك جماهيره في كل مكان ويؤكد المجلس أنه يفتح أبوابه أمام الجميع للتكاتف حول مستقبل النادي الإسماعيلي في مظاهرة حب لكيان عريق يعشقه الجميع بمختلف انتمائاته".

وأضاف النادي: "من جانبه أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ترحيبه الكامل بالمبادرة التي أطلقت من قبل بعض أعضاء النادي مؤخرًا تحت مسمى لجنة إدارة أزمات النادى الإسماعيلي والتي تستهدف إعلاء مصلحة النادي فوق أي اعتبارات وخلافات شخصية موجها الدعوة للقائمين عليها للاجتماع غدا الجمعة لتشكيل اللجنة ووضع أسس عملها طبقا للقانون رقم ٧١ لسنة ۲۰۱۷ وتعديلاته وقانون ١٧١ لسنة 2025".

وتابع الإسماعيلي: "ووجه مجلس إدارة النادي بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لكل محبي وعشاق الإسماعيلي من أجل مساندة النادي في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا أنه سيتم فتح الحساب الخاص بسداد الغرامات بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة واللجنة المختصة في هذا الشأن".

وأتم: وسيقوم مجلس النادي ومحبيه بضخ المساهمات المالية اللازمة لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات، والجميع سيكون يدا واحدة في إعادة بناء النادي، ووضعه على الطريق الصحيح للعودة من جديد إلى أمجاد الدراويش".