كشف إسلام عبد المجيد شقيق ووكيل حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستجدات مستقبل اللاعب، بعد أنباء تلقيه عرضا من بيراميدز مقابل 3.5 مليون دولار.

وقال وكيل حسام عبد المجيد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل ما يقال عن انتقال حسام لبيراميدز والعرض الخيالي، غير صحيح، وموضوع التجديد مع الزمالك لم يغلق، لكن مثلما يقال "اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى"، كيف نتحدث عن التجديد للاعب بقيمة حسام في الظروف التي يمر بها النادي حاليا".

وأضاف: "ملهاش إلا حلين، إما أن يخبرنا الزمالك أنه لن يتمكن من التجديد معنا وانظر إلى مصلحتك، أو أننا نكون بهذا الشكل نضغط على النادي للحصول على ما نريده، ونحن لا نريد أي الحلين".

واختتم وكيل اللاعب: "الزمالك له من الحق على حسام، أن ينتظر الوقت المناسب الذي يتم التجديد فيه، ونحن في انتظار هذا الوقت ونتمنى أن يكون في أقرب فرصة".