حل من اثنين.. وكيل حسام عبد المجيد يكشف لمصراوي مستجدات مستقبله مع الزمالك

كتب : هند عواد

05:08 ص 17/10/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد وإمام غاشور
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد بالنظارة الشمسية
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد وأسامة فيصل
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد وفخري لاكاي
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز

كشف إسلام عبد المجيد شقيق ووكيل حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستجدات مستقبل اللاعب، بعد أنباء تلقيه عرضا من بيراميدز مقابل 3.5 مليون دولار.

وقال وكيل حسام عبد المجيد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل ما يقال عن انتقال حسام لبيراميدز والعرض الخيالي، غير صحيح، وموضوع التجديد مع الزمالك لم يغلق، لكن مثلما يقال "اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى"، كيف نتحدث عن التجديد للاعب بقيمة حسام في الظروف التي يمر بها النادي حاليا".

وأضاف: "ملهاش إلا حلين، إما أن يخبرنا الزمالك أنه لن يتمكن من التجديد معنا وانظر إلى مصلحتك، أو أننا نكون بهذا الشكل نضغط على النادي للحصول على ما نريده، ونحن لا نريد أي الحلين".

واختتم وكيل اللاعب: "الزمالك له من الحق على حسام، أن ينتظر الوقت المناسب الذي يتم التجديد فيه، ونحن في انتظار هذا الوقت ونتمنى أن يكون في أقرب فرصة".

حسام عبد المجيد الزمالك وكيل حسام عبد المجيد عرض بيراميدز لحسام عبد المجيد

