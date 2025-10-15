تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديكيداها الصومالي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح غد الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من، مانوهي ولديتساديك حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و إفرام دابيلي كابيتا حكم رابع.

وفي الوقت نفسه اختار "كاف" السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

