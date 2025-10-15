مباريات الأمس
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

20 37
15:00

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

27 24
17:00

كينشاسا

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

جميع المباريات

استعدادا لموقعة الكونفدرالية.. الزمالك يكشف موعد وصول بعثة ديكاداها الصومالي

كتب : محمد خيري

05:20 م 15/10/2025

كأس الكونفدرالية الأفريقية

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديكيداها الصومالي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح غد الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من، مانوهي ولديتساديك حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و إفرام دابيلي كابيتا حكم رابع.

وفي الوقت نفسه اختار "كاف" السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

