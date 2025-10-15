"اتحاد الكرة اللي طلب".. محامي الزمالك يفجر مفاجأة حول شكوى زيزو

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، مديون لصالح القلعة البيضاء.

وقال شعيب ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة " cbc":" زيزو هو من عليه مستحقات لنادي الزمالك، واتحاد الكرة، طلب التأجيل من أجل تجهيز العقود والمستندات للحصول على نسبة الإعلانات التي شارك فيها اللاعب والنادي له 25% نسبة".

وتابع:" اتحاد الكرة طلب من الزمالك مستندات تفيد بأحقية النادي بنسبة من الإعلانات، ولذلك تم التأجيل من أجل تجهيز المستندات والرد على اللاعب".

وأضاف:" التأجيل ليس من طرف الزمالك، وكان من اتحاد الكرة لتقديم مستندات للرد على اللاعب".

وشدد:" غير صحيح أن زيزو له مستحقات لدى الزمالك بقيمة 82 مليون جنيه، والرقم بعيدًا تمامًا عن هذا الرقم، وقدمنا مستندات بذلك وتحويلات بنكية وإيصالات تفيد حصوله على المستحقات المالية".

وأوضح:" راتب زيزو السناوي مع الزمالك أقل من 40 مليون جنيه، والمطالب المطالب بها غير منطقية وغير صحيحة تمامًا".

وأكمل:" زيزو ليس له أي مستحقات لدى الزمالك، بعد خصم نسبة الإعلانات وتوقيع عقوبات مالية عليه، وهو مديون لصالح الزمالك، وحصل على جميع مستحقاته ووقع على إيصالات بالمبالغ التي حصل عليها".

