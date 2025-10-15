مباريات الأمس
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

- -
15:00

ريد ستار

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
17:00

كينشاسا

"اتحاد الكرة اللي طلب".. محامي الزمالك يفجر مفاجأة حول شكوى زيزو

كتب : محمد خيري

11:37 ص 15/10/2025
أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، مديون لصالح القلعة البيضاء.

وقال شعيب ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة " cbc":" زيزو هو من عليه مستحقات لنادي الزمالك، واتحاد الكرة، طلب التأجيل من أجل تجهيز العقود والمستندات للحصول على نسبة الإعلانات التي شارك فيها اللاعب والنادي له 25% نسبة".

وتابع:" اتحاد الكرة طلب من الزمالك مستندات تفيد بأحقية النادي بنسبة من الإعلانات، ولذلك تم التأجيل من أجل تجهيز المستندات والرد على اللاعب".

وأضاف:" التأجيل ليس من طرف الزمالك، وكان من اتحاد الكرة لتقديم مستندات للرد على اللاعب".

وشدد:" غير صحيح أن زيزو له مستحقات لدى الزمالك بقيمة 82 مليون جنيه، والرقم بعيدًا تمامًا عن هذا الرقم، وقدمنا مستندات بذلك وتحويلات بنكية وإيصالات تفيد حصوله على المستحقات المالية".

وأوضح:" راتب زيزو السناوي مع الزمالك أقل من 40 مليون جنيه، والمطالب المطالب بها غير منطقية وغير صحيحة تمامًا".

وأكمل:" زيزو ليس له أي مستحقات لدى الزمالك، بعد خصم نسبة الإعلانات وتوقيع عقوبات مالية عليه، وهو مديون لصالح الزمالك، وحصل على جميع مستحقاته ووقع على إيصالات بالمبالغ التي حصل عليها".

