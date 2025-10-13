مباريات الأمس
"بالزي المغربي".. لاعبي منتخب مصر الثاني يشاركون مجموعة من الصور مع أحمد حسن والحضرى

كتب : يوسف محمد سعيد

05:28 م 13/10/2025
    أفشة (2)
    أفشة (1)

اختتم منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان معسكره في المغرب، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، خلال شهر ديسمبر المقبل 2025.

وخاض المنتخب الوطني مباراة ودية أمس الأحد أمام نظيره البحريني، في لقاء انتهى لصالح الفراعنة، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

وعقب نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام البحرين، شارك محمد مجدى أفشة مجموعة من الصور له رفقة مدرب حراس المرمى عصام الحضري ومدير المنتخب أحمد حسن، بالإضافة إلى علي لطفي حارس المرمى وهم يرتديان الزي المغربي.

ويستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في البطولة العربية بقطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، خاض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، أمام كلا من المغرب والبحرين.

وتلقى المنتخب الوطني، الهزيمة أمام المغرب بهدفين دون مقابل، ثم حقق فوزا كبيرا على حساب البحرين، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

