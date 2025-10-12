نائب رئيس الزمالك وسيف زاهر.. 3 رياضيين ضمن تعيينات مجلس الشيوخ

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيين عددا من الرياضيين في مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل.

ومن ضمن أبرز المعينين في مجلس الشيوخ من الرياضيين الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

كما تم تعيين هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، والإعلامي الرياضي محمد شبانة وكيل أول نقابة الصحفيين.

وجاءت هذه التعيينات، ضمن 100 عضو بمجلس الشيوخ، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 575 لسنة 2025.