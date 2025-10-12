قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى فوز كبير على أتلانتا يونايتد بنتيجة 4-0، فجر الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، في مباراة تألق فيها الثلاثي القادم من برشلونة سابقًا: ميسي، جوردي ألبا، ولويس سواريز.

افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 39، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله جوردي ألبا في الدقيقة 52، ثم عزز لويس سواريز النتيجة بإضافة الهدف الثالث بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يختتم ميسي مهرجان الأهداف في الدقيقة 87.

بهذا الفوز، حافظ إنتر ميامي على المركز الثالث في جدول ترتيب القسم الشرقي، بفارق أربع نقاط فقط خلف فيلادلفيا يونيون المتصدر.

وغاب ميسي عن مباراة منتخب الأرجنتين الودية أمام فنزويلا التي أقيمت فجر أمس السبت، التي انتهت بفوز “التانجو” 1-0 بهدف جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 31، ضمن استعدادات الفريق لنهائيات كأس العالم 2026.

إقرأ أيضًا..

"احتفالية وحضور المصابين".. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وغينيا بيساو الليلة

"أثار الجدل".. أبرز 10 تصريحات لـ أسامة نبيه مع إبراهيم فايق