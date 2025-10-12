"بعد غيابه عن الأرجنتين".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية على أتلانتا

حرص نجم الزمالك السابق محمود عبدالرازق "شيكابالا" على دعم الفنانة هنادي مهنا هو وزوجته بحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد أوسكار عودة الماموث.

وظهور شيكابالا وزوجته بجوار الفنانة هنادي مهنا ونجوم العمل إذ حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية معه.

فيلم أوسكار عودة الماموث بطولة هنادي مهنا، أحمد صلاح حسني ومحمد ثروت، محمود عبدالمغني وغيرهم وهو تأليف حامد الشراب وكريم هشام وإخراج هشام الرشيدي.

