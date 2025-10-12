مباريات الأمس
شيكابالا وزوجته يدعمان هنادي مهنا في العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

كتب : مصراوي

11:33 ص 12/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    شيكابالا في العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث
  • عرض 8 صورة
    شيكابالا وزوجته وهنادي مهنا
  • عرض 8 صورة
    شيكابالا وزوجته وهنادي مهنا
  • عرض 8 صورة
    شيكابالا وزوجته وهنادي مهنا
  • عرض 8 صورة
    شيكابالا وزوجته وهنادي مهنا
  • عرض 8 صورة
    شيكابالا في العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث
  • عرض 8 صورة
    شيكابالا في العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

حرص نجم الزمالك السابق محمود عبدالرازق "شيكابالا" على دعم الفنانة هنادي مهنا هو وزوجته بحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد أوسكار عودة الماموث.

وظهور شيكابالا وزوجته بجوار الفنانة هنادي مهنا ونجوم العمل إذ حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية معه.

فيلم أوسكار عودة الماموث بطولة هنادي مهنا، أحمد صلاح حسني ومحمد ثروت، محمود عبدالمغني وغيرهم وهو تأليف حامد الشراب وكريم هشام وإخراج هشام الرشيدي.

