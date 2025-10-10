مباريات الأمس
الكشف عن موقف مصابي الزمالك قبل مباراة ديكيداها بالكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

10:02 م 10/10/2025
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة، آخر التطورات الخاصة بحالة اللاعبين المصابين داخل الفريق، قبل مباراة ديكيداها في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق، يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي، بينما يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي.

وفي السياق ذاته، يعاني الفلسطيني آدم كايد من إصابة عضلية هو الآخر، ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي للتخلص من الإصابة، بينما يؤدي محمد شحاتة المرحلة الأخيرة من التأهيل بالكرة بعد إصابته في العضلة الخلفية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره ديكيداها الصومالي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في السادسة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الدوري المصري مباراة الزمالك وديكيداها كأس الكونفدرالية

