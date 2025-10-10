منتخب مصر للشباب يهزم تونس وديًا

الكشف عن موقف مصابي الزمالك قبل مباراة ديكيداها بالكونفدرالية

فاز منتخب مصر تحت 17 عامًا بقيادة عمادة النحاس على نظيره التونسي وديًا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

أهداف منتخب مصر للشباب وتونس

وسجل ثلاثية منتخب مصر للشباب في مرمى منتخب تونس كل من: بلال عطية ومهند الشامي وعبدالعزيز الزغبي.

موعد ودية منتخب مصر للشباب وتونس

منتخب مصر للشباب سيخوض مباراة ودية ثانية يوم الإثنين المقبل 13 أكتوبر أمام نظيره التونسي ضمن التحضيرات لمنافسات كأس العالم للناشئين.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عاماً

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا منتخب مصر بمجموعة تضم منتخبات: هايتي، فنزويلا وإنجلترا.

كأس العالم تحت 17 عامًا من المقرر أن تقام في دولة قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

